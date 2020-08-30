Поджог машины журналистов под Киевом: полиция опубликовала фото организаторов

Правоохранители разыскивают двух организаторов поджога автомобиля, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

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Глава полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал фото подозреваемых на свой странице в Facebook.

"Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", – прокомментировал Небитов.

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Напомним, ЧП произошло в ночь на 17 августа в Броварах. Машина восстановлению не подлежит. До инцидента журналист-расследователь "Схем" Михаил Ткач сообщил, что обнаружил дома признаки наличия прослушивающего устройства. Журналист вызвал домой полицию для документирования наличия устройства в квартире.

Также напомним, одного из подозреваемых полиция уже задержала. Им оказался житель Луганской области.

Кроме того, журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину Mitsubishi Colt.

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