Поджог в Александровской больнице: появились новые подробности

По факту пожара, возникшего в одном из корпусов Александровской клинической больницы Киева, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества), сообщает прокуратура Киева.

Так, вечером 25 мая в Печерское управление полиции поступило сообщение о возникновении пожара на 5-м этаже одного из медицинских корпусов Александровской клинической больницы. Киева по адресу ул. Шелковичная, 39/1.

Администрация больницы провела эвакуация пациентов, спасатели оперативно потушили пожар. Никто из граждан не пострадал.

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Полицейские проводят розыскные действия, направленные на установление лиц, причастных к указанному правонарушению.

Напомним, изначально пожарные подозревали, что причина возгорания в коротком замыкании, однако позже выяснилось, что в больнице имел место поджог.

Напомним, что в Украине за первые четыре месяца 2020 года на пожарах умерли 742 украинца – это почти вдвое больше, чем от коронавируса. Основными причинами пожаров в Украине спасатели называют:сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели и оставленные без присмотра спички и зажигалки в легкодоступных для детей местах.

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