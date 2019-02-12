Погоня и смертельное ДТП: под Киевом задержали гражданина Грузии, опубликованы фото
Под Киевом грузин пытался скрыться на машине с грузом боеприпасов
В Киевской области сотрудники патрульной полиции устроили погоню за подозрительным автомобилем, который, пытаясь сбежать от копов, устроил смертельное ДТП.
Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, в машине, которой управлял гражданин Грузии, были обнаружены боеприпасы, а также номерные знаки другой страны.
Также стало известно, что полицейские получили сообщение от неравнодушных жителей Борисполя о том, что на одной из улиц подозрительный мужчина в балаклаве сел за руль автомобиля с иностранными номерами.
"Экипаж патрульной полиции мгновенно отреагировал и уже через несколько минут начал преследование Volkswagen, который попадал под ориентировку. На законное требование остановиться водитель иномарки не отреагировал и продолжил движение, подвергая опасности других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.
Убегая от полицейских, водитель, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Vectra. В результате ДТП водитель Opel погиб на месте, а пассажир получил травму грудной клетки.
"Водителем Volkswagen оказался 26-летний гражданин другой страны, который два месяца назад прибыл в Украину и временно проживал в Житомирской области. Во время осмотра машины были обнаружены и изъяты две гранаты РГД-5 и запалы от ручных гранат. Установлено, что к хранению боеприпасов причастен пассажир машины, 43-летний житель села Дударкив", – отметили копы.
По факту происшествия открыто уголовное производство по статьям "нарушение правил безопасности дорожного движения" и "незаконный оборот оружия, боеприпасов или взрывчатки", ведется следствие.
Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.
А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.
А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.
Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.
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