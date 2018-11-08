Пограничники не пустили в ЕС священника с поддельным паспортом

На контрольно-пропускном пункте в аэропорту "Борисполь" задержали священнослужителя, у которого оказался поддельный паспорт Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел во время оформления пассажиров рейса "Киев – Стамбул". Священник представил паспорт гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки. Позже было установлено, что лицо является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина страны-агрессора – РФ.

Выяснилось, что раньше священник жил и проводил церковные богослужения на Афоне. А теперь поддельный паспорт ему нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС.

Кроме того, по данным пограничников, в аэропорту "Борисполь" задержали также гражданина Ирана, который следовал транзитом в Турцию, используя частично поддельный документ гражданина Италии. На самом деле мужчина планировал попасть не в Турцию, а в Германию, с помощью еще одного посадочного талона.

В результате гражданина Ирана возвратили обратным рейсом, а на священнослужителя составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Нацполиции.

Ранее мы сообщали, что Москва недовольна новым украинским законом, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил пересечения границы. В МИД РФ уверены, что теперь к ответственности могут привлечь "на ровном месте" любого россиянина.

Напомним также, что в середине октября прихожанам РПЦ запретили молиться на Афоне. Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата.