Пограничники не пустили в ЕС священника с поддельным паспортом

Сегодня, 19:23

У батюшки оказалось одновременно гражданство Украины и России

Пограничники не пустили в ЕС священника с поддельным паспортом

На контрольно-пропускном пункте в аэропорту "Борисполь" задержали священнослужителя, у которого оказался поддельный паспорт Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел во время оформления пассажиров рейса "Киев – Стамбул". Священник представил паспорт гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки. Позже было установлено, что лицо является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина страны-агрессора – РФ.

1_10

Выяснилось, что раньше священник жил и проводил церковные богослужения на Афоне. А теперь поддельный паспорт ему нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС.

Кроме того, по данным пограничников, в аэропорту "Борисполь" задержали также гражданина Ирана, который следовал транзитом в Турцию, используя частично поддельный документ гражданина Италии. На самом деле мужчина планировал попасть не в Турцию, а в Германию, с помощью еще одного посадочного талона.

В результате гражданина Ирана возвратили обратным рейсом, а на священнослужителя составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Нацполиции.

Ранее мы сообщали, что Москва недовольна новым украинским законом, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил пересечения границы. В МИД РФ уверены, что теперь к ответственности могут привлечь "на ровном месте" любого россиянина.

Напомним также, что в середине октября прихожанам РПЦ запретили молиться на Афоне. Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата.
Киев, Борисполь, пограничники, аэропорт, ЕС, священник, документ, гражданство, афон, РФ, паспорт, поддельные документы, оддел

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Flickr

Украина опять обошла Россию в рейтинге паспортов по безвизу

10 Сентября, 14:46

В рейтинге Global Passport Power Rank 2018 определили количество стран, которые украинцы смогут посетить без виз

Другие новости

Один из задержанных. Фото: ГПСУ

Сильно хотели в Украину: два африканца в "Борисполе" пытались подкупить пограничников

17 Июня, 16:40

В последнее время иностранцы пытаются купить проход на территорию Украины
Загрузка...

Евросоюз

фото из открытых источников

В Болгарии задержали чиновников за продажу болгарских паспортов украинцам

30 Октября, 02:22

Подозреваемых обвиняют в коррупции, подделке документов, злоупотреблении служебным положением и создании криминальной группировки

Крым

Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Крымчанка без российского паспорта: "Не представляла, что будут такие притеснения"

27 Июня, 06:56

По данным миграционной службы России, в 2014 году от паспорта с двуглавым орлом отказались 3500 крымчан
Загрузка...