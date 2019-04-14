Пограничники обнаружили контрабанду табака на два миллиона гривен

Сейчас продолжается следствие

Фото: Сегодня

Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили контрабанду табака более чем на 2 миллиона гривен в аеропорте "Борисполь". Об этом сообщают на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Так, при осмотре самолета, прибывшего из Иордании, пограничники обнаружили более 50 ящиков табака для кальяна общим весом около 3,6 тонны, планировавшийся к перемещению вне таможенного контроля", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства представители Управления внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы начали следственные действия.











Напомним, что в пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией правоохранители задержали грузовик с крупной партией табачных изделий, которую пытались скрыть среди другого груза. Так, грузовик "Скания", которым управлял 46-летний гражданин Сербии, направлялся на выезд из Украины. По документам мужчина перевозил плиты ДСП, но при осмотре автомобиля пограничный наряд среди груза обнаружил тайник с контрабандными сигаретами.

Также в Запорожской области правоохранители изъяли около 90 тыс. пачек контрабандных сигарет с территории ОРДО. Правоохранители задержали грузовой автомобиль "Мерседес" с контрафактными табачными изделиями и сопровождающий его автомобиль "ВАЗ".

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