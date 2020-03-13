Пограничники выдворили из Украины российского пропагандиста (видео)

Пограничники в международном аэропорту "Борисполь" выдворили из Украины гражданина России, который находился в стране "с частной целью и улетал обратным рейсом". По данным пограничников, мужчина незаконно посещал аннексированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным "Интерфакс-Украина", речь идет о сотруднике российского пропагандистского телеканала НТВ Алексее Петрушко.

"Во время проведения таких мероприятий недавно в поле зрения оперативных сотрудников пограничного ведомства попал и гражданин России, который находился в Украине с частной целью и улетал обратным рейсом из аэропорта "Борисполь". Россиянина сотрудники Госпогранслужбы пригласили для дополнительного общения, ведь на момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство, а именно – незаконно пересек границы в закрытом пункте пропуска ВОТ АР Крым", – говорится в сообщении.

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Во время разговора Петрушко всячески отрицал о своем пребывании в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей. В итоге он "вспомнил", как попал на территорию Украины в 2018 году.

Ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года и отправили обратным рейсом в Минск.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" 4 марта пограничники не пропустили в Украину известного певца из России и запретили ему въезд на территорию страны сроком на три года.

Также российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, запретили въезд на территорию Украины.

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