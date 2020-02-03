Погром машины под Лаврой в Киеве: появились подробности (фото)

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Полиция Киева разыскивает мужчину, который разгромил неправильно припаркованный автомобиль Toyota на тротуаре возле Киево-Печерской лавры. ЧП произошло в субботу вечером.

Автомобиль действительно был припаркован так, что людям, которые шли по тротуару в Киево-Печерскую лавру или в сторону парка Славы, приходилось его обходить. Бампер чуть ли не подпирал стену Лавры. И уже после 17:00 недовольные прохожие успели оторвать передний номерной знак от авто с киевскими номерами, а на ветровом стекле, кто-то красной помадой написал слово "Мудак". Правда, на последнюю букву не хватило помады…

Люди обходили автомобиль, а недовольные били ногами по колесам, но сигнализация не срабатывала. Стоит отметить, что тротуар тут полностью запаркован элитными автомобилями. Особенно, когда проводятся массовые мероприятия в "Художественном арсенале". И пройти пешеходам тут очень сложно.

Спустя полтора часа, когда корреспондент "Сегодня" снова проходил возле этого автомобиля, он был уже разгромлен. От Toyota оторвали правое боковое зеркало, было разбито ветровое стекло и изогнут бампер. Водитель уже отъехал от стены Лавры и пешеходы могли тут спокойно пройти.

По словам мужчины, который находился возле автомобиля – это его собственность. А так лихо припарковалась на тротуаре его жена.

"Да, она поступила неправильно. Так парковаться нельзя. Это ее ошибка. Но люди поступили неправильно, зачем же так уничтожать автомобиль?" – рассказал мужчина.

Он общался с патрулем полиции, который прибыл на место и спрашивал у прохожих, возможно, кто-то из них видел, как разбивают его авто. По его словам, в салоне нет видеорегистратора.

В полиции Печерского района сайту "Сегодня" рассказали, что владелица авто написала заявление в полицию.

"По данному факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Но человека, который повредил автомобиль, пока еще не нашли, его личность устанавливается. За подобные действия ему грозит штраф или лишение свободы до трех лет", – рассказали в полиции Печерского района.

Там добавляют, что изучают момент разгрома автомобиля на видео, которое было опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как обозленный мужчина ругается, бьет ногами по фарам, при этом срабатывает сигнализация.

Видео: Киев Оперативный

Пока не понятно, один ли мужчина был причастен к разгрому авто. Недовольными такой парковкой под стенами Лавры были десятки человек. И у многих возникало желание учинить самосуд, даже у пенсионерок, которые шли в сторону Лавры. Например, одна из бабушек обозленно стукнула автомобиль палкой по бамперу.

В полиции отмечают, что учинять самосуд в данном случае не стоит, поскольку после этого придется отвечать за порчу имущества. Если вы заметили неправильно припаркованный автомобиль – вызывайте на место полицию. Патрульные приедут на место, во всем разберутся и накажут нарушителя правил парковки.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве вырастут штрафы за неправильную парковку, а автомобили будут отвозить на штраф-площадку. Большинство водителей-нарушителей – киевляне, на втором месте – автовладельцы с пропиской в ​​Киевской области, на третьем – с донецкими номерами.

Ранее мы также писали, что в Киеве начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше чем за минуту.

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