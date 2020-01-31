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Погром на Аллее художников в Киеве: копы поймали 11 вандалов

31 января, 15:45

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает привлечь хулиганов к общественным работам

Фото: podil.kyivcity.gov.ua

Фото: podil.kyivcity.gov.ua

Полиция задержала вандалов, которые вырвали LED-подсветку на Аллее художников в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Всего задержали 11 парней. Один из них в ту ночь успел еще и побить человека возле одного из супермаркетов. Все "недогерои" понесут наказание. Действия молодых людей зафиксированы на камеру видеонаблюдения, материалы мы передали правоохранителям. А я буду настаивать, чтобы вандалов также привлекли к общественным работам в пользу города. Ибо, если так "чешутся" руки, пусть убирают улицы, а не оскверняют объекты, которые мы создаем для киевлян и гостей столицы", – написал мэр.

На днях вандалы орудовали также возле станции метро "Левобережная".

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Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

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Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Кроме того, в Киеве в начале января на Троещине неизвестные испортили мурал с котом известного столичного художника Виталия Гидевана.

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Киев вандализм Аллея художников

Источник: Сегодня

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