Похищение девочки под Киевом: подозреваемого отправили за решетку

Мужчине, которого подозревают в похищении и попытке изнасилования четырехлетней девочки в Борисполе, избрали меру пресечения. Он проведет в СИЗО 60 суток.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры в Киевской области, подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога. Его будут судить за похищение девочки, сексуальное насилие и попытку изнасилования.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 августа. 29-летний мужчина на АЗС похитил ребенка, когда мать девочки рассчитывалась за продукты на кассе. Когда полицейские задержали мужчину, он признался, что похитил ребенка, чтобы изнасиловать.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, не так давно в Черкассах злоумышленник похитил знакомую и требовал у ее мужа выкуп: автомобиль и тысячу долларов.

Также мы сообщали, что за 2019 год в Украине зарегистрировали 517 сообщений о похищениях людей. Из них в 253 случаях правоохранители нашли подозреваемых. Примечательно, что в 66 случаях к похищениям были причастны преступные группировки.

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