Похищение и убийство в Киеве: копы рассказали о результатах расследования (видео)

В Киеве полицейские завершили расследование похищения и убийства женщины и передали в суд обвинительное заключение.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, с заявлением об исчезновении 44-летней подруги к стражам порядка обратилась киевлянка.

"Заявительница рассказала, что получила от приятельницы сообщение о том, что ее выкрал бывший муж. Правоохранители сразу начали поисковые мероприятия по установлению места нахождения киевлянки и задержали двух человек", – говорится в сообщении.

По словам начальника киевского управления Нацполиции Андрея Крищенко, во время отработки ближайших связей женщины оперативники заинтересовались личностью ее бывшего мужа, с которым она была разведена долгое время.

"Мы провели широкий комплекс следственных и розыскных действий и установили причастность к преступлению бывшего мужа погибшей и его товарища. Они – ранее не судимые местные жители, 1975 и 1964 годов рождения", – заявил он.

Видео: Нацполиция

Крищенко добавил, что во время воспроизведения обстоятельств происшествия один из задержанных рассказал, как все происходило и показал место, где они с сообщником спрятали тело. В этом месте эксперты обнаружили тело женщины со множеством травм и колото-резаными ранами шеи.

Также выяснилось, что преступление было совершено с целью наживы: бывший муж договорился с товарищем назначить встречу женщине якобы для обсуждения вопросов ремонта в доме.

44-летняя женщина приехала в Бориспольский район, где мужчины вначале ее избили, а потом надели наручники и в ее автомобиле отвезли в лес.

"Находясь в салоне, потерпевшая успела написать подруге о похищении. Однако на месте подельники продолжали избивать женщину, а потом бросили тело в яму для мусора. После этого они забрали машину и спрятали в одном из сел Киевской области", - добавил начальник столичной полиции.

Крищенко добавил, что в машине были обнаружены бейсбольная бита и лопата, а в гараже, принадлежащем бывшему мужу, нашли одежду потерпевшей и другие вещественные доказательства.

В случае, если в суде удастся доказать вину подсудимых, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в Краматорске вынесли приговор мужчине, который был признан виновным в похищении, растлении, изнасиловании и пытках 12-летнего мальчика.

В декабре 2019 года Верховной Радой был принят закон, который внедряет единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления.

Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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