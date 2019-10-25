Похищение младенца под Киевом: женщину, укравшую ребенка, посадили под домашний арест

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Ирпенский городской суд избрал меру пресечения женщине, которая под Киевом похитила трехмесячного ребенка.

Об этом пишет УНН.

Суд избрал похитительнице меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 25.10.2019 года по 23.12.2019 с запретом покидать место жительства. Постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Как сообщает Hromadske, суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей.

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Ее защита отмечала, что состав преступления не предусматривает такого строгого пресечения, как содержание под стражей и просила выбрать альтернативную меру – домашний арест. Прокуратура отмечала риск побега, давление на свидетелей, сокрытие или уничтожение доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога. При этом сама подозреваемая с журналистами не общалась.

Напомним, что женщине угрожает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Тем временем в соцсетях обсуждают, что похитительницей оказалась медик-волонтер Анастасия Полищук, которая принимала участие в Революции достоинства на Майдане в 2013-2014 годах. Женщина уже попадала в поле зрения СМИ, заявляя о том, что количество погибших во время революции гораздо больше, чем указано в официальных сводках.

Ранее сообщалось, что женщина, похитившая ребенка на Киевщине, была в АТО, где получила контузию.

Напомним, похищение ребенкапроизошло, когда женщина, которая втерлась в доверие к маме малыша, "присмотрела" она его возле аптеки в пгт Коцюбинское.

Отметим, что в Украине в последние годы увеличилось количество похищений детей, причем страдают и младенцы, и дети школьного возраста. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, часто ли в Украине пропадают дети и как уберечь своего ребенка.

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