Похищение младенца под Киевом: женщине, укравшей ребенка, грозит пять лет тюрьмы

Правоохранители Киевской области объявили о подозрении 26-летней женщине, укравшей младенца в Коцюбинском, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в полиции столичного региона, завтра, 25 октября, Ирпенский суд будет избирать меру пресечения злоумышленнице на время проведения досудебного расследования.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Тем временем, в соцсетях обсуждают, что похитительницей оказалась медик-волонтер Анастасия Полищук, которая принимала участие в Революции Достоинства на Майдане в 2013-2014 годах. Женщина уже попадала в поле зрения СМИ, заявляя о том, что количество погибших во время событий революции гораздо больше, чем указано в официальных сводках.

Ранее сообщалось, что женщина, похитившая ребенка на Киевщине, была в АТО, где получила контузию.

Напомним, очередное похищение ребенкапроизошло, когда женщина, которая втерлась в доверие к маме малыша, "присмотрела" за ним возле аптеки в пгт Коцюбинское. Ребенку меньше годика. По городу был введен план "Перехват".

Отметим, что в Украине в последние годы увеличилось количество похищений детей, причем страдают и младенцы, и дети школьного возраста. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, часто ли в Украине пропадают дети и как уберечь своего ребенка.

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