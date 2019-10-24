Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Похищение младенца под Киевом: женщине, укравшей ребенка, грозит пять лет тюрьмы

24 октября, 17:08

Женщине сообщили о подозрении в лишении человека свободы

Правоохранители Киевской области объявили о подозрении 26-летней женщине, укравшей младенца в Коцюбинском, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в полиции столичного региона, завтра, 25 октября, Ирпенский суд будет избирать меру пресечения злоумышленнице на время проведения досудебного расследования.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Тем временем, в соцсетях обсуждают, что похитительницей оказалась медик-волонтер Анастасия Полищук, которая принимала участие в Революции Достоинства на Майдане в 2013-2014 годах. Женщина уже попадала в поле зрения СМИ, заявляя о том, что количество погибших во время событий революции гораздо больше, чем указано в официальных сводках.

Ранее сообщалось, что женщина, похитившая ребенка на Киевщине, была в АТО, где получила контузию.

Напомним, очередное похищение ребенкапроизошло, когда женщина, которая втерлась в доверие к маме малыша, "присмотрела" за ним возле аптеки в пгт Коцюбинское. Ребенку меньше годика. По городу был введен план "Перехват".

Отметим, что в Украине в последние годы увеличилось количество похищений детей, причем страдают и младенцы, и дети школьного возраста. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, часто ли в Украине пропадают дети и как уберечь своего ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

дети полиция похищение лишение свободы коцюбинское младенцы

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробностиПроисшествия
В Киеве задержан
В Киеве задержан "Троещинский маньяк" – соцсетиПроисшествия
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенок
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенокПроисшествия
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧП
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧППроисшествия
В Киеве женщина вывесила на балконе надпись о насилии над ребенком и пропала: видео с места ЧП
В Киеве женщина вывесила на балконе надпись о насилии над ребенком и пропала: видео с места ЧППроисшествия
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости

Новости партнеров

Loading...
загрузка...