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"Похищение" мужчины на Дарнице: "ЧП" оказалось спецоперацией полиции (видео)

28 марта, 21:07

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

«Мужчины в черном» оказались полицейскими из соседней области

Жителей Дарницкого района Киева напугало утреннее ЧП во дворе жилого дома по улице Софии Русовой. Там девять человек на руках несли через весь двор мужчину, а потом с применением силы запихнули его в салон автомобиля. Мужчина пытался сопротивляться, но это у него не вышло.

Местные жители снявшие видео предполагают, что мужчину похитили неизвестные.

"Это происходило на Софии Русовой 7. На видео их 9 и они были на 2 машинах. У нас люди, живущие в доме все в большой панике. Мы не знаем кто, что и почему... и кто может быть следующим", – говорилось в сообщении паблика "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook.


В полиции Дарницкого района сайту "Сегодня" расказали, что никакого похищения не было.
"Сегодня утром в жилом доме по улице Софии Русовой проводилось задержание подозреваемого в краже и мошенничестве. Спецоперацию проводили наши коллеги из соседней области. Они установили место проживания подозреваемого и провели задержание", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района Киева.

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Отметим, в Украине за прошлый год полиция выявила 135 фактов торговли людьми с целью трудовой эксплуатации. В одном отдельном случае число пострадавших может исчисляться десятками. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал начальник профильного департамента Нацполиции Артем Крищенко.

Ранее "Сегодня" также писали, что жители Одесской области захватили в рабство десятки людей. Подробности – в сюжете:

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Киев задержание Facebook похитили местные жители

Источник: Сегодня

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