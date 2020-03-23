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Похищение платежного терминала под Киевом: новые подробности дерзкого преступления

23 марта, 18:40

Александр Марущак

Сумма похищенных денег пока неизвестна

Полиция Киевской области продолжает поиски злоумышленников, которые в городе Глеваха, 21 марта, похитили из супермаркета платежный терминал.

По данным полиции, на видео видно, что к супермаркету подъехал автомобиль и двое мужчин погрузили в багажник терминал. Когда их заметили люди – автомобиль начал быстро уезжать, и водитель резко повернул на повороте – из-за чего терминал вывалился из багажника на асфальт. Злоумышленники опять погрузили его в багажник и после этого продолжили удирать.

"Поиск группы лиц, которые украли в Глевахе платежный терминал продолжается, полицейским проводятся розыскные мероприятия. Нам пока неизвестно были ли деньги в платежном терминале или нет", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

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Новости "Сегодня" писали о похожем преступлении: в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района в ночь на 29 июля трое мужчин украли из супермаркета iBox с деньгами. Позднее их задержали. Еще одно аналогичное преступление произошло в столице: двое мужчин пытались похитить деньги из платежного терминала. Правда, при этом его не увозили, а прямо на месте сломали защитную крышку с помощью лома и отмычек.

А еще полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

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полиция платежный терминал глеваха злоумышленники

Источник: Сегодня

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