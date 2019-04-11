Похищение трехлетнего ребенка в Киеве: полиция ищет отца-француза
По данным полиции, отец мальчика сам посадил ребенка в машину и уехал
В полиции Киева "Сегодня" подтвердили, что занимаются поиском похищенного сегодня утром в районе Лукьяновки трехлетнего мальчика. Напомним, что на улице Котарбинского, 21 трое мужчин посадили мальчика в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
О том, что неизвестные отобрали трехлетнего мальчика и скрылись с ним на авто, в полицию сообщил мужчина около 9 часов утра. На место выехали полицейские. Мужчина сказал, что он отчим ребенка, а мальчика увезли неизвестные, на место приехала и мама ребенка. Был введен план "Перехват".
"Это семейный конфликт. Известно, что отец мальчика – иностранец, француз. Он сам посадил ребенка к себе в автомобиль и увез. Об этом в полицию сообщил адвокат иностранца. Отец ребенка в процессе развода с мамой мальчика. Сейчас выясняем, где именно находится малыш и в каком он состоянии", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.
Напомним, ранее силовики задержали гражданина Франции Рафаэля Вальденера, который напал на супругу, жительницу Харькова Дарью Донец и забрал их общего ребенка Эмму. По предварительной информации, француз повез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Семейная пара Донец-Вальденер сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.
Также сообщалось, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.
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