Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Похищение трехлетнего ребенка в Киеве: полиция ищет отца-француза

Сегодня, 12:09

По данным полиции, отец мальчика сам посадил ребенка в машину и уехал

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

В полиции Киева "Сегодня" подтвердили, что занимаются поиском похищенного сегодня утром в районе Лукьяновки трехлетнего мальчика. Напомним, что на улице Котарбинского, 21 трое мужчин посадили мальчика в автомобиль и увезли в неизвестном направлении

О том, что неизвестные отобрали трехлетнего мальчика и скрылись с ним на авто, в полицию сообщил мужчина около 9 часов утра. На место выехали полицейские. Мужчина сказал, что он отчим ребенка, а мальчика увезли неизвестные, на место приехала и мама ребенка. Был введен план "Перехват". 

"Это семейный конфликт. Известно, что отец мальчика – иностранец, француз. Он сам посадил ребенка к себе в автомобиль и увез. Об этом в полицию сообщил адвокат иностранца. Отец ребенка в процессе развода с мамой мальчика. Сейчас выясняем, где именно находится малыш и в каком он состоянии", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Напомним, ранее силовики задержали гражданина Франции Рафаэля Вальденера, который напал на супругу, жительницу Харькова Дарью Донец и забрал их общего ребенка Эмму. По предварительной информации, француз повез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Семейная пара Донец-Вальденер сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.

Также сообщалось, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, похищение, розыск

Вы сейчас просматриваете новость " Похищение трехлетнего ребенка в Киеве: полиция ищет отца-француза". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу введен план "Перехват"

Сегодня, 10:01

По предварительным данным, похитителей было трое, они передвигались на Mercedes

Задержан француз, похитивший своего ребенка в Харькове

3 апреля, 10:16

Пытался добраться до границы с Румынией

В Харькове похитили ребенка: полиция объявила розыск француза

1 апреля, 17:36

Харьковская полиция объявила в розыск гражданина Франции за похищение ребенка

Дерзкое похищение кричащей невесты сняли на видео

26 марта, 14:20

Ролик появился в Instagram и сразу же стал очень популярным

Полиция опровергла информацию о похищении ребенка под Киевом

9 марта, 15:50

По данным правоохранителей, 12-летнего школьника никто не похищал

Под Киевом избили и похитили ребенка – СМИ

9 марта, 02:03

Правоохранители ввели план "Перехват"

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Столичный рынок труда: Почему киевляне не хотят работать

И на экране, и в жизни: известные актеры сыграли свадьбу

Королевы и пластика: как меняли внешность коронованные особы

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

В ЕС озвучили "резервный план" подавления России

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Киевлянам предлагают зарплаты под 40 тыс, но они не идут работать

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию