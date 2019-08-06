Поимка банды рекетиров из Белой Церкви: полиция просит опознать подозреваемых – фото https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%86 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%86 2019-08-06T17:21:00+03:00 Происшествия Преступная группа избивала бизнесменов и требовала денег, полиция ищет потерпевших

Полиция Киевской области просит отозваться людей, которые пострадали от группы рекетиров, орудовавшей в городе Белая Церковь. Напомним, недавно правоохранители задержали преступную группу, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства, запугивания и избиения людей.

Сейчас по данным фактам проходит расследование в отношении злоумышленников. Сейчас известно, что подозреваемые собирали "дань" с предпринимателей и других лиц, проживающих на территории Киевской области.

Реклама

Все, кто стал жертвами противоправных действий этих злоумышленников, просьба обращаться в Главное управление полиции в Киевской области по адресу: Киев, ул. Воздвиженская, 2. Или звонить по телефонам: 093-166-29-08, 044-527-46-59 и 102.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области правоохранители проводят масштабную спецоперацию по поимке нескольких крупных преступных группировок. Задержаны больше десятка человек, подозреваемых в вымогательстве денег и нападениях на бизнесменов. По данным прокуратуры, крышевал преступников полицейский.

Участвуют в задержаниях более 500 человек — следователи, сотрудники уголовной полиции, прокуратуры, бойцы спецназа. Уже проведено более 50 обысков, причем не только на территории Киевщины, но и в столице, и в других регионах. Но эпицентром событий стала Белая Церковь.

Еще под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто. Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция задержала организатора преступной группировки, которую подозревают в 18 нападениях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама