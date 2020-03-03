Поиски пропавших рыбаков: одного из мужчин нашли мертвым

В Киевской областипродолжаются поиски рыбаков, которые 28 февраля отправились рыбачить на лодке "Прогресс" в акваторию Киевского водохранилища и пропали. К сожалению, одного из пропавших в 12:00 нашли мертвым, сообщает ГСЧС Киевской области.

Тело пропавшего рыбака обнаружили возле села Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега.

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Продолжаются поиски второго мужчины. Всего в поисковой операции задействованы 55 человек и 11 единиц техники, из них от ДСНС – 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

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Ранее в социальных сетях появились фото пропавших рыбаков – Сергея Кривды и Виталия Мацолы. Также стало известно, что 29 февраля в 3:47 один из рыбаков вышел на связь, сообщив по СМС, что помощь не нужна. После этого на связь мужчины не выходили.

Тем временем, в столице полицейские разыскали пропавшего восьмилетнего ребенка. Также в Киеве люди обнаружили на улице трехлетнего мальчика с синяками, при этом ребенок гулял сам, без сопровождения взрослых.. Подробнее смотрите в сюжете:

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