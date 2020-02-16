Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машины

В Киеве на улице Льва Толстого владелец авто, которое забрал эвакуатор, показал сотрудникам новой инспекции по парковкам удостоверение и после этого автомобиль сразу же вернули на место. Видео инцидента опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Источник отмечает, что водитель вместе с двумя девушками припарковал свой автомобиль под знаком. Когда же легковушку хотели убрать, владелец подошел и показал какой-то документ.

"Авто поставили на место. Дамы фыркнули, бросили бычки на асфальт и укатили по своим важнейшим делам", – добавил автор.

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Пользоветелей сети крайне возмутил этот инцидент. В комментариях люди пишут, что этому факту не стоит удивлятся или же наоборот – нужно поддать это огласке.

Часть же водителей заверила, что машину и так обязаны вернуть на место, если владелец успел вернутся до того, как автомобиль заберут. После этого должны выписать штраф. А показывал он, по их мнению, просто документы на авто. Однако на видео не видно, выписали ли штраф водителю.

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Напомним, в центре Николаева заметили очередного "героя парковки" – водитель Mercedes припарковал машину сразу на двух пешеходных переходах.

Кроме того, мы также писали, что в Киеве начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше чем за минуту.

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