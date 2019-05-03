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Покушение на координатора С14: суд отпустил обвиняемых под домашний арест

3 мая, 12:22

Троим подозреваемым суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области изменил меру пресечения обвиняемым в покушении на координатора общественной организации С14 Сергея Мазура с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В частности, подозреваемым надели электронные браслеты, срок домашнего ареста определен на два месяца.

Также в прокуратуре уточнили, что 25 апреля прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении троих подозреваемых с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответственно, суд ходатайство не удовлетворил.

Напомним, 10 октября прошлого года стало известно, что в квартиру Мазура бросили гранату РГД-5. Пострадал отец активиста. Так как граната запуталась в занавесках, то находившийся в комнате отец Мазура получил ранения, но остался жив. Он потерял большое количество крови и попал в реанимацию. Кроме отца, в квартире находились супруга и сын активиста.

Полиция квалифицировала взрыв в квартире Мазура как покушение на убийство. Позднее полиция задержала троих подозреваемых в покушении.

Также мы сообщали, что в прокуратуре Киева рассказали подробности расследования убийства ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в совершении дерзкого преступления.


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Тег суд, граната, Мазур, покушение, киевская область, С14

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