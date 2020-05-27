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Покушение на наркобарона в Киеве: появилось видео стрельбы

27 мая, 14:05

Мила Князьская-Ханова

Киллеры преследовали свою жертву

Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео момента покушения на наркобарона в Киеве. Напомним, оно произошло 26 мая вечером на столичном Печерске. Также замминистра рассказал, в каком состоянии находится потерпевший.

"Мужчина получил пять пулевых ранений, из которых три – в грудную клетку, и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Сейчас он находится под охраной полицейских", – пишет Антон Геращенко.

Видео: Facebook/Антон Геращенко

Напомним, в Печерском районе Киева вечером 26 мая неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину. 37-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу. При попытке уничтожить автомобиль и скрыть улики один из преступников загорелся.

После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы преступления. Пострадавший находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

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Тем временем в Николаеве продолжается расследование покушения на местного бизнесмена Михаила Титова – полицейские рассматривают пять версий, связанных с попыткой его убийства. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, было установлено место засады вероятного снайпера, а также его оружие.

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видео наркотики расследование покушение Антон Геращенко

Источник: Сегодня

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