Покушение на украинского разведчика в Киеве: суд вынес приговор двум россиянам

Террористов осудили на 7 и 8 лет тюрьмы

Голосеевский райсуд Киева признал виновными двух граждан Российской Федерации в попытке взорвать сотрудника украинской разведки в Киеве, сообщает офис Генерального прокурора Украины.

"Доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки", – говорится в сообщении.

Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

Покушению предшествовала тщательная и многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызской Республики, слежение за возможными местами обитания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Своим приговором суд признал фигурантов виновными в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Им назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы.

Напомним, взрыв произошел в ночь на 4 апреля 2019 года. Взрыв произошел в тот момент, когда диверсант пытался установить мину под машину. При этом предварительно считалось, что диверсант является гражданином одной из стран Средней Азии, на его теле есть характерные татуировки. В результате взрыва его в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже выяснилось, что это – сотрудник военной разведки РФ Алексей Комарычев. Сообщалось, что диверсант, подозреваемый в подрыве автомобиля сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, погиб, однако в итоге мужчина выжил.

Напомним, это не первое покушение на сотрудников спецслужб в Киеве. Так, 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.

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