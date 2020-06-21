"Полдома нет, бл...ха": появились видео из разрушенной многоэтажки в Киеве

Опубликованы впечатляющие кадры, сделанные в доме на Позняках после взрыва

Внутри поврежденного взрывом дома на Позняках в Киеве, где были разрушены несколько этажей многоэтажки, были сделаны видео, которые показывают состояние постройки после инцидента.

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Кадры в Сети выложили жильцы пострадавшего дома.

На ролике можно увидеть, что после взрыва и обрушения стен в помещении на своих местах не осталось ни одной вещи – ковры, бытовая техника и мебель были сорваны и поломаны или выброшены наружу взрывной волной.

Bogdan Aminov/Facebook

Второе видео, судя по изображению в кадре, было сделано сразу же после взрыва и частичного обрушения дома, когда еще не улеглась пыль, поднятая падением обломков.

В тренде В многоэтажном доме в Киеве прогремел взрыв: фото и видео

Видео: Kievmap/Telegram

Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

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Спасатели заявили, что нашли тело одного погибшего и деблокировали троих жильцов дома. Поиски еще трех человек продолжаются.

Видео: Киев Оперативный

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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