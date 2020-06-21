"Полдома нет, бл...ха": появились видео из разрушенной многоэтажки в Киеве

Внутри поврежденного взрывом дома на Позняках в Киеве, где были разрушены несколько этажей многоэтажки, были сделаны видео, которые показывают состояние постройки после инцидента.
Кадры в Сети выложили жильцы пострадавшего дома.
На ролике можно увидеть, что после взрыва и обрушения стен в помещении на своих местах не осталось ни одной вещи – ковры, бытовая техника и мебель были сорваны и поломаны или выброшены наружу взрывной волной.
Второе видео, судя по изображению в кадре, было сделано сразу же после взрыва и частичного обрушения дома, когда еще не улеглась пыль, поднятая падением обломков.
Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.
Спасатели заявили, что нашли тело одного погибшего и деблокировали троих жильцов дома. Поиски еще трех человек продолжаются.
Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве
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