Полицейские "накрыли" сеть борделей в центре Киева

Злоумышленницам грозит до семи лет заключения

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Оперативники пресекли деятельность нескольких борделей в центре Киева, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Правоохранители задержали организатора и диспетчера, которые создали места разврата в нескольких квартирах города Киева. Злоумышленницам грозит до семи лет заключения", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что организатор – 24-летняя местная жительница – снимала несколько квартир в центре Киева, где около десяти женщин оказывали услуги сексуального характера. Во время обысков полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны, с которых осуществлялись звонки клиентам, черновые записи и контрацептивы.

"Мы выяснили, что диспетчер направлял клиентов на разные адреса, где для предоставления им интимных услуг их ждали девушки. За час своих услуг проститутки получали от 50 долларов, а половину из них отдавали организатору", – рассказали в полиции.

Двух женщин, которые наладили функционирование борделей, правоохранители задержали. На проституток полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленницам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что в Киеве полицейские "накрыли" несколько борделей в арендованных квартирах. Организаторами "бизнеса" оказались мать и сын.

Также в столице оперативники разоблачили шесть борделей, работавших под видом массажного салона. Деятельность притонов организовала семейная пара, услуги сексуального характера оказывали около 50 женщин.

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