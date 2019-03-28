Полицейские поймали грабителя-неудачника на помойке

Мужчину разыскивали за ряд совершенных преступлений

Полицейские поймали грабителя-неудачника на помойке 2019-03-28T04:08:58+02:00 Происшествия Мужчину разыскивали за ряд совершенных преступлений











В Киеве мужчина посреди ночи ограбил офис и попытался скрыться от правоохранителей на помойке.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины в Facebook.

Пока грабитель ломал двери и решетки частного офиса, наделал немало шума. Соседей обеспокоили подозрительные звуки, и они вызвали полицию.

На место оперативно прибыли патрульные, а также наряд полиции охраны. На их глазах из помещения офиса выскочил неизвестный и стремглав бросился бежать. Он перепрыгнул через забор и спрятался в мусорном баке. Оттуда его и достали полицейские.

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По дороге мужчина выбросил сумку, в которой были перчатки, лом и бутылка алкоголя. В карманах мужчины обнаружили 200 долларов и 6 тысяч гривен. Примерно такая сумма исчезла из офиса потерпевшей.

К тому же выяснилось, что на момент задержания мужчина находился в активном розыске за совершение ряда уголовных правонарушений в столице. Теперь с ним будут разбираться следователи.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы сообщали, что группа иностранцев была задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта.

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