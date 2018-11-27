Полицейские за два часа нашли пропавшего мальчика в селе под Киевом

Полицейские в течение двух часов нашли пропавшего 10-летнего мальчика в селе Мотовиловка Фастовского района. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Ребенок накануне не вернулся домой из школы, всю ночь он бродил по улицам села. А его мать обратилась в полицию с соответствующим заявлением только на следующий день. Она рассказала, что ребенок часто не приходил вовремя домой, потому она только утром поняла, что мальчика нет дома.

Мальчик пытался спрятаться от холода в заброшенном деревянном бараке. За невыполнение родительских прав по воспитанию ребенка работники полиции в отношении матери составили административный протокол.

В полиции отметили, что только в течение прошлой недели в Киевской области исчезло 18 детей. В кратчайшие сроки все они были найдены и возвращены по месту жительства.

Напомним, в Киеве разыскивают 14-летнего подростка. Правоохранители просят сообщить в полицию при появлении любой информации о его местонахождении. Ранее мы сообщали, что в столице также разыскивают 16-летнюю Синицкую Камилу Руслановну. Девочка ушла из дому и не выходит на связь.

Кроме того, 26 октября в Киеве пропал 12-летний мальчик. Он был одет в темно-синюю куртку с буквами на спине, серую шапку, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки с голубыми вставками.