"Полицейское" изнасилование под Киевом: появились фото подозреваемых

Полицейским Николаю Кузиву и Сергею Сулиме, которых подозревают в пытках и изнасиловании девушки в Кагарлыке Киевской области, грозит немалый срок за решеткой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко и опубликовал фото подозреваемых.

"Впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Отмечу также, что реакция полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной", – отметил он.

Чиновник уточнил, что заявление из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47, а уже в 19:40 подозреваемых задержали, на место преступления вызвали следователей ГБР.

Эта ситуация, по словам Геращенко, ужасная и недопустимая.

"Их ждет долгое тюремное заключение. Статья – превышение служебного положения и пытки, предусматривающая до 12 лет пребывания за решеткой. Вероятно, у некоторых людей что-то переключается в голове, а потому они творят такие преступления. За это надо будет отвечать многолетним сидением в колонии СИЗО", – заявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее мы рассказывали, что изнасилованная женщина – свидетель в деле о краже, в которой подозреваются ее знакомые.

Также напомним, как в Харькове налоговик, которого заподозрили в пьяной езде, устроил гонки с полицией.

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