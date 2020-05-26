Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

"Полицейское" изнасилование под Киевом: появились фото подозреваемых

26 мая, 09:23

Тина Наринецкая

Копы пытали и жестоко изнасиловали девушку

Полицейским Николаю Кузиву и Сергею Сулиме, которых подозревают в пытках и изнасиловании девушки в Кагарлыке Киевской области, грозит немалый срок за решеткой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко и опубликовал фото подозреваемых.

"Впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Отмечу также, что реакция полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной", – отметил он.

Чиновник уточнил, что заявление из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47, а уже в 19:40 подозреваемых задержали, на место преступления вызвали следователей ГБР.

Эта ситуация, по словам Геращенко, ужасная и недопустимая.

"Их ждет долгое тюремное заключение. Статья – превышение служебного положения и пытки, предусматривающая до 12 лет пребывания за решеткой. Вероятно, у некоторых людей что-то переключается в голове, а потому они творят такие преступления. За это надо будет отвечать многолетним сидением в колонии СИЗО", – заявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее мы рассказывали, что изнасилованная женщина – свидетель в деле о краже, в которой подозреваются ее знакомые.

Также напомним, как в Харькове налоговик, которого заподозрили в пьяной езде, устроил гонки с полицией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
фото изнасилование девушка киевская область полицейские Антон Геращенко

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назадПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции Кагарлыка
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции КагарлыкаУкраина
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человека
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человекаПроисшествия
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном ВиноградареПроисшествия
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...