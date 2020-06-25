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Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшей отказали в охране

25 июня, 13:14

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Адвокаты девушки уверены, что экспертизы по делу затягивают

Неле Погребицкой, которую жестоко избили и изнасиловали в отделении полиции в Кагарлыке, до сих пор не предоставили охрану. Об этом рассказала защита пострадавшей девушки во время пресс-конференции.

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По словам адвоката Нели Елены Сотник, ее подзащитная боится за свою жизнь, ведь ей угрожал один из подозреваемых полицейских. Правозащитница отметила, что копы обещали предоставить пострадавшей охрану, но так этого и сделали.

Как рассказала депутат Анастасия Радина, которая тоже занялась защитой Нели, правоохранители согласились дать девушке только тревожную кнопку.

"Не могут дать круглосуточную охрану, потому что охраняемое лицо должно предоставить пищу и диван мягкий. Это нонсенс", – отметила она.

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Кроме того, по словам адвокатов, экспертизы по делу затягивают.

"Сейчас назначаются дополнительные важные экспертизы, которые окончательно установят факт изнасилований. Надеюсь, что затягивание не связано с фальсификацией или подыгрыванием другой стороне. Ключевое, чтобы на конец июля при продлении меры пресечения эти экспертизы были готовы", – заявила Елена Сотник.

Ранее мы рассказывали, что в Офисе генпрокурора готовят новые обвинения в отношении сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке. Уголовные производства были открыты уже после скандала с изнасилованием.

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полиция охрана изнасилование киевская область Кагарлык пострадавшая

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