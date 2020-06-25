Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшей отказали в охране

Неле Погребицкой, которую жестоко избили и изнасиловали в отделении полиции в Кагарлыке, до сих пор не предоставили охрану. Об этом рассказала защита пострадавшей девушки во время пресс-конференции.
По словам адвоката Нели Елены Сотник, ее подзащитная боится за свою жизнь, ведь ей угрожал один из подозреваемых полицейских. Правозащитница отметила, что копы обещали предоставить пострадавшей охрану, но так этого и сделали.
Как рассказала депутат Анастасия Радина, которая тоже занялась защитой Нели, правоохранители согласились дать девушке только тревожную кнопку.
"Не могут дать круглосуточную охрану, потому что охраняемое лицо должно предоставить пищу и диван мягкий. Это нонсенс", – отметила она.
Кроме того, по словам адвокатов, экспертизы по делу затягивают.
"Сейчас назначаются дополнительные важные экспертизы, которые окончательно установят факт изнасилований. Надеюсь, что затягивание не связано с фальсификацией или подыгрыванием другой стороне. Ключевое, чтобы на конец июля при продлении меры пресечения эти экспертизы были готовы", – заявила Елена Сотник.
Ранее мы рассказывали, что в Офисе генпрокурора готовят новые обвинения в отношении сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке. Уголовные производства были открыты уже после скандала с изнасилованием.
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