"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: суд избрал меру пресечения подозреваемым

Оба подозреваемых отказались признать свою вину

Второго полицейского, Николая Кузива, подозреваемого в изнасиловании 26-летней женщины в отделении полиции Кагарлыка, отправили в следственный изолятор – суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

Отметим, что Кузив, как и другой подозреваемый, Сергей Сулима, отказался признать свою вину.

Другого поліцейського Миколу Кузіва, якого підозрюють у співучасті у зґвалтуванні жінки, суд також взяв під варту на два місяці без права внесення застави.



Підозрювані не визнають своєї провини pic.twitter.com/fg2TDdm8kp — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

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Стоит добавить, что ранее судья Голосеевского районного суда Киева постановил отправить Сергея Сулиму в СИЗО на два месяца, также без права выхода под залог.

Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделения, а весь личный состав Кагарлыкского отделения полиции отправил на переаттестацию.

"О грустном и отвратительном. Двое полицейских поиздевались над мужчиной и женщиной прямо в полицейском отделении. Садизм в чистом виде", – в свою очередь заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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