"Полицейское" изнасилование в Кагарлыке: в отделении уволили 10 сотрудников

В управлении Нацполиции обещают, что все причастные к этому преступлению понесут наказание

После резонансного изнасилования девушки в Кагарлыке в местном отделении полиции проводят служебное расследование. По результатам первого этапа уже уволили 10 сотрудников, рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Цель служебного расследования – установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное – не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание"", – добавил он.

Также Небытов отметил, что копы оперативно задержали своих подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины коллег.

Отметим, что ранее скандал из-за изнасилования девушки в Кагарлыке прокомментировали в ООН. Там осудили случившейся и призвали украинских силовиков быстро и тщательно расследовать преступление.

Также напомним, что адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко рассказывал сайту "Сегодня", что пострадавшая – мама пятилетней девочки, и за ней ранее пытался "ухаживать" один из подозреваемых.

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