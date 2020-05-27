"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защиту

Жена одного из подозреваемых в пытках и изнасиловании на территории полицейского отделения в Кагарлыке выступила в защиту своего мужа – Сергея Сулимы.

После того, как на странице полицейского в Facebook в комментариях под сообщением о женитьбе от 30 июня 2019 года начали появляться гневные слова возмущенных пользователей, Анна Сулима призвала дождаться выводов экспертизы и вердикта суда.

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Кроме того, отвечая на слова о зверском изнасиловании, женщина заверила, что "видела все своими глазами", однако не уточнила – что именно видела.

Кроме того, Анна Сулима заверила, что ее муж – "лучший в мире", и призвала пользователей "не лезть в ее семью".

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Стоит отдельно добавить, что в комментариях было немало обвинений с самыми нелестными пожеланиями в адрес подозреваемых, но также звучали и слова в защиту полицейских, чья вина еще не была доказана в суде.

Напомним, ранее стали известны новые подробности о девушке, которая была избита и изнасилована полицейскими в КагарлыкеКиевской области.

Как рассказал сайту "Сегодня" адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко, пострадавшая – мама пятилетней девочки, и за ней ранее пытался "ухаживать" один из подозреваемых.

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Отметим, что Кузив и Сулима отказались признать свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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