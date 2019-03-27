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Полиция ищет владельца рухнувшего здания в Киеве

Сегодня, 14:53

Решается вопрос об открытии уголовного производства

Фото: Нацполиция
Полиция ищет владельца рухнувшего здания в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b72/4e6/5c9b724e6fb1e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b72/4e6/5c9b724e6fb1e.jpeg Происшествия Решается вопрос об открытии уголовного производства

Полиция ищет владельца помещения на Новоконстантиновской, 2 на Подоле в Киеве, в котором днем 27 марта на двух женщин обрушились бетонные плиты. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Личность хозяина гаража устанавливается для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что в результате обрушения плит пострадали две женщины, одна из них умерла по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.

Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.

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Тег Киев, чп, подол, обрушение

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