Полиция контролирует соблюдение карантина в Киеве: составлено 530 админпротоколов за нарушение

Полицейские Киева с начала ограничительных мер составили более 530 административных протоколов за нарушения правил карантина.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в ходе превентивных рейдов столичные правоохранители продолжают выявлять нарушения в сфере карантина в общественных местах, в частности, на спортивных площадках, в парках, скверах и транспорте.

В полиции напоминают, что, согласно решению Кабмина, отныне гражданам запрещается находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты и документов, удостоверяющих личность, собираться группами более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей, посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения взрослых.

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По словам начальника управления превентивной деятельности главного управления Нацполиции в Киеве Игоря Бойко, с начала ограничительных мер полицейские столицы уже составили более 530 административных материалов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как отметил Бойко, больше всего нарушений зафиксировано со стороны работников предприятий и их руководителей, которые предоставляли услуги, нарушая установленные запреты, а также водителей транспортных средств.

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Сегодня правоохранители составили три административных протокола за несоблюдение правил карантина в столичном Гидропарке.

Так, штраф в 17 тыс. грн грозит и мужчине, который сегодня утром в столичном Гидропарке переплыл Днепр, чтобы добраться до пляжа, вблизи которого находится спортгородок.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине официально подтверждено 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Врачи и власти настоятельно призывают украинцев без крайней необходимости не выходить из дома, а если и пришлось выйти (например, в аптеку или супермаркет), то носить маску и не подходить к другим людям ближе чем на 2 метра.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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