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Полиция нашла мать с двумя детьми, пропавших в Киевской области

13 марта, 11:42

Наталья Руда

Как выяснилось, женщина с сыновьями ушла из дома после ссоры с сожителем

Полиция Киевской области разыскала мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. К копам об исчезновении женщины обратились ее родственники.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, 30-летняя Наталья Жукалюк с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.

"К счастью, никаких противоправных действий в отношении разыскиваемых, за время их отсутствия, не совершено. Правоохранители успокоили перепуганных родственников. Теперь сожители будут решать дальнейшую возможность совместного проживания", – уточнили правоохранители.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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розыск киевская область Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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