Полиция нашла мать с двумя детьми, пропавших в Киевской области

Полиция Киевской области разыскала мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. К копам об исчезновении женщины обратились ее родственники.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, 30-летняя Наталья Жукалюк с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.
"К счастью, никаких противоправных действий в отношении разыскиваемых, за время их отсутствия, не совершено. Правоохранители успокоили перепуганных родственников. Теперь сожители будут решать дальнейшую возможность совместного проживания", – уточнили правоохранители.
Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.
Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:
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