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Полиция опровергла информацию о похищении ребенка под Киевом

Сегодня, 15:50

По данным правоохранителей, 12-летнего школьника никто не похищал

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.
Полиция опровергла информацию о похищении ребенка под Киевом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg Происшествия По данным правоохранителей, 12-летнего школьника никто не похищал

Информация об избиении и похищении 12-летнего школьника в селе Гатное возле Киева не соответствует действительности. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители подтвердили, что в областную полицию поступило сообщение от неравнодушных граждан, которые стали свидетелями инцидента между взрослыми мужчинами и мальчиком возле футбольного поля, после чего ребенка посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

В сообщении сказано, что уже через 20 минут работники Киево-Святошинского отдела полиции установили владельца этого автомобиля, местонахождение несовершеннолетнего и обстоятельства происшествия.

"Полицейские опросили лиц, которые якобы похитили ребенка, и других участников инцидента. Как выяснилось, все они знакомы между собой, в отношении 12-летнего школьника физическую силу никто не применял и не похищал. Родители мальчика обратились с письменным заявлением в полицию, что никаких претензий у них ни к кому нет", – добавили в полиции.

Информация о похищении ребенка появилась в СМИ 8 марта. Сообщалось, что его затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. В области был объявлен план "Перехват".

Ранее в полиции сообщали, что в Днепре вооруженный пистолетом мужчина похитил 12-летнего ребенка и четыре часа удерживал его в квартире.

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Тег дети, полиция, похищение, киевская область, киднеппинг

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