Полиция опровергла информацию о похищении ребенка под Киевом
По данным правоохранителей, 12-летнего школьника никто не похищал
Информация об избиении и похищении 12-летнего школьника в селе Гатное возле Киева не соответствует действительности. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Правоохранители подтвердили, что в областную полицию поступило сообщение от неравнодушных граждан, которые стали свидетелями инцидента между взрослыми мужчинами и мальчиком возле футбольного поля, после чего ребенка посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
В сообщении сказано, что уже через 20 минут работники Киево-Святошинского отдела полиции установили владельца этого автомобиля, местонахождение несовершеннолетнего и обстоятельства происшествия.
"Полицейские опросили лиц, которые якобы похитили ребенка, и других участников инцидента. Как выяснилось, все они знакомы между собой, в отношении 12-летнего школьника физическую силу никто не применял и не похищал. Родители мальчика обратились с письменным заявлением в полицию, что никаких претензий у них ни к кому нет", – добавили в полиции.
Информация о похищении ребенка появилась в СМИ 8 марта. Сообщалось, что его затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. В области был объявлен план "Перехват".
Ранее в полиции сообщали, что в Днепре вооруженный пистолетом мужчина похитил 12-летнего ребенка и четыре часа удерживал его в квартире.
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