Полиция открыла дело по избиению школьницы в Киеве

Уголовное производство расследуется по статье об умышленном легком телесном повреждении

Столичная полиция открыла уголовное производство по избиению школьницы в Киеве двумя девушками-подростками. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным полиции, на улице Жмеринской школьница возвращалась после занятий домой и встретила двух знакомых девушек.

"Во время общения между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку, в ходе которой она получила телесные повреждения. Также правоохранители обнаружили в сети интернет видео драки, а поэтому устанавливается лицо, которое снимало и выкладывало данный материал в сеть", – говорится в сообщении.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ, в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.

Напомним, 18 декабря позапрошлого года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

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