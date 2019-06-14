Полиция отправила в суд дело об убийстве 22-летнего участкового в Киевской области

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Нацполиция

Расследование убийства 22-летнего участкового в селе Демидов Киевской области, которое произошло в конце марта, завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает прокуратура региона.

"В настоящее время обвинительный акт в отношении парня, который лишил жизни работника полиции, направлен в суд для рассмотрения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 марта ночью возле кафе-бара в селе Демидов началась драка. 22-летний участковый офицер полиции Вышгородского отдела полиции Киевской области Михаил Бичевой, который во внеслужебное время тоже отдыхал в заведении, стал очевидцем происшествия и бросился разнимать участников конфликта. Один из участников драки ударил полицейского по голове, от чего тот упал и потерял сознание. Он пришел в себя, однако позднее умер.

В ходе расследования выяснилось, что виновником трагедии оказался ровесник погибшего, ранее не судимый житель Гостомеля. После инцидента он выключил мобильный телефон, перестал общаться с родными, знакомыми и исчез из виду. Его задержали 9 апреля в другом регионе Украины.

Ранее сообщалось, что в супермаркете в одном из столичных ТЦ на улице Калнышевского, 2 на Минском массиве в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.

Также напомним, что правоохранители раскрыли жестокое убийство, совершенное под Киевом два года назад. Так, в Гатном четверо злоумышленников убили парня, нанеся ему 40 ножевых ударов.

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