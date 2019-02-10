Полиция отпустила задержанных в Киеве активистов
Большинство из них поехали давать показания в Государственное бюро расследований
Активистов, которых задержала полиция в Киеве днем 9 февраля, отпустили.
Об этом сообщает народный депутат Игорь Луценко.
По его словам, большинство из них поехали давать показания в Государственное бюро расследований, которое возбудило уголовное производство из-за действий правоохранителей.
Как сообщалось, на Контрактовой площади в столице прошло несколько массовых акций, во время которых правоохранители выявили и доставили в участок группу молодых людей, которые имели при себе зеленку, газовые баллончики и ножи. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля.
Позже стало известно, что активистам организации С14 после стычек с полицией инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков.
Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев в своем Facebook сообщил, что в ходе событий на Контрактовой площади было задержано 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. Также он сообщил, что трое полицейских с химическими ожогами оказались в больнице.
Кроме того, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что по факту избиения активистов сотрудниками полиции было открыто уголовное производство.
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