Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в Киеве

За посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Столичная полиция официально уточнила подробности инцидента на Оболони, где мужчина открыл стрельбу по спецназовцам.

"Полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять. В сторону спецназовцев сделали семь выстрелов – и компания начала разбегаться. Троих из них задержали, еще одного стрелявшего ищут", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в столице.

С места происшествия изъяли стреляные гильзы, с задержанными, которые оказались уроженцами другой страны, проводят следственные действия. Один из задержанных имеет судимости за грабеж и кражу.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

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