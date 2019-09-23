Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в Киеве

Столичная полиция официально уточнила подробности инцидента на Оболони, где мужчина открыл стрельбу по спецназовцам.
"Полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять. В сторону спецназовцев сделали семь выстрелов – и компания начала разбегаться. Троих из них задержали, еще одного стрелявшего ищут", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в столице.
С места происшествия изъяли стреляные гильзы, с задержанными, которые оказались уроженцами другой страны, проводят следственные действия. Один из задержанных имеет судимости за грабеж и кражу.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.
Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.
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