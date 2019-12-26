Полиция показала видео рейда по точкам продажи елок в Киевской области

Нарушители заплатят всего лишь от 17 до 140 гривен штрафа

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Перед новогодними праздниками полиция Киевской области продолжает рейд по точкам продажи живых елок. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, более двух десятков правонарушений обнаружили в Белоцерковском, Богуславском и Киево-Святошинском районах.

"Полицейские задокументировали факты реализации "новогодних деревьев" без соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении.

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Ко всем нарушителям применили меру административного наказания по ст. 160 (Торговля с рук в неустановленных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли или без таковой.

Отметим, что с приближением новогодних праздников в столице и области участились случаи кражи елок прямо с клумб.

Напомним, чтобы защитить новогодние деревья в столице, коммунальщики начали обрабатывать их специальным веществом. Оно не особенно заметно на стволе, но если принести такое дерево домой, амбре в квартире будет совсем не новогоднее. Работники надевают специальную форму, чтобы не испачкать повседневную одежду. Обрабатывают по старинке – веником.

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