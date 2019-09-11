Полиция показала видео с задержания мужчины, забросавших копов гранатами под Киевом

При инциденте в Ирпене, к счастью, никто не пострадал

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области опубликовала видео мужчины, который при задержании в Ирпене забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты.

В частности, сообщалось, что в рамках расследования местные полицейские вычислили мужчину, причастного к совершению тяжелого преступления – нанесению ножевых ранений. Подозреваемый сдаваться без боя не захотел, однако, к счастью, обошлось без пострадавших. Во время обыска дома у задержанного полицейские нашли еще две гранаты, а также различные ножи. Использовался ли какой-то из них во время нападения, должна установить экспертиза. Расследование продолжается.

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

Также в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Оперативники задержали нарушителя неподалеку от этой площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

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