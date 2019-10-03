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Полиция показала видео спецоперации под Киевом

3 октября, 03:42

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Национальная полиция обнародовала видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, во время которой был застрелен гражданин Грузии, а два спецназовца получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции

На видео видно, как злоумышленник выбегает из контейнера и стреляет из двух пистолетов в сторону правоохранителей. Пробежав несколько метров он падает, осуществляя выстрелы. Продолжается перестрелка, во время которой злоумышленник был убит.

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Ранее полиция сообщала, что один милиционер получил ранения плеча и сквозное ранение предплечья, другой – слепое ранение груди (пуля застряла в последнем слое бронежилета) и ранения кисти.

Напомним, что накануне полиция ликвидировала иностранца, стрелявшего в спецназовцев. Злоумышленником оказался гражданин Грузии, которого в другой стране приговорили к 22 годам лишения свободы за похищения людей и создание банды. Прежде чем его обезвредили, он ранил двух правоохранителей.

Позже стало известно, что действия полицейских проверит ГБР.

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Источник: Сегодня

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