Полиция потратила на секс 12 тысяч, чтобы "рассекретить" бордель: СМИ узнали новые подробности

Печерский суд Киева признал бармена стриптиз-клуба "Аэро" виновным в умышленном вовлечении женщин в занятие проституцией. Напомним, не так давно заведение, которое находится в гостинице "Салют", привлекло внимание правоохранителей. В рамках расследования агенты полиции потратили как минимум 12 тысяч гривен на услуги интимного характера, которые предоставляли танцовщицы.

Как оказалось, "следственных экспериментов" было больше. Как сообщает издание "Судебный репортер", агенты полиции побывали здесь не только 18-19 сентября, как было указано в данных расследования по владелице стрип-клуба, но и 8 августа и 11 сентября – как указано в судебном решении в отношении бармена.

Так, по версии обвинения, в июне – сентябре 2019 бармен втянул в проституцию еще двух девушек, которые предоставляли сексуальные услуги в стриптиз-клубе "Аэро" и 50 процентов заработка отдавали ему.

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Так, 8 августа 2019-го агенты полиции провели следственный эксперимент, потратив на интим 5300 грн, а 11 сентября – 4000 грн.

Обвиняемый заключил соглашение с прокурором и признал вину. Стороны договорились о наказании – 4 года лишения свободы, но с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Ранее суд аналогично вынес приговор администратору этого стриптиз клуба. Женщине дали 4 года условно с испытательным сроком 2 года.

При этом, по данным издания, владелица стриптиз клуба "Аэро" ранее работала в компании родственников Сергея Карпика, возглавлявшего Печерское райуправление милиции Киева.

Деятельность стриптиз клуба "Аэро" вело ООО "Группа центр". Женщина, которая была основательницей компании, также была руководителем ООО "Группа центр плюс", занимающейся ресторанами. Основательницей ООО "Группа центр плюс" является Карпик Людмила Амирмамадовна. Женщину с такими же ФИО отмечал в своей декларации о доходах Сергей Карпик – бывший начальник Печерского райуправления милиции.

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В 2019 году расследование дела о проституции в стриптиз клубе "Аэро" вело именно Печерское управление полиции.

Министр МВД Арсен Аваков уволил Сергея Карпика с должности в Печерском управлении полиции еще в феврале 2015-го после того, как силовики разогнали митинг под Национальным банком. В 2016-м Карпик работал заместителем начальника следственного управления – начальником организационно-методического отдела Главного управления полиции в Киеве.

Кем приходится Людмила Карпик на 5 лет старшему Сергею Михайловичу – точно неизвестно, поскольку он не отмечает ее как члена семьи, но декларирует, что живет в квартире и пользуется машиной, которые ей принадлежат.

Напомним, что стриптиз клуб "Аэро" работал на втором этаже гостиницы "Салют" на улице Ивана Мазепы, 11-Б в Печерском районе Киева.

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Ранее правоохранители разоблачили бордель, который находился в квартире в Киеве на улице Михаила Бойчука (бывш. Киквидзе. – Ред.) под видом массажного салона. Там посменно работали от трех до десяти женщин. За час своих услуг они получали от 500 до 2000 гривен с расчетом 60% – организатору, а 40% – "работницам".

Также мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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