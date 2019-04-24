Полиция повторно задержала киллера, планировавшего убить из пулемета мужчину

Львовянина задержали на выходе из СИЗО по подозрению в причастности к другим преступлениям

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.

Полиция повторно задержала злоумышленника, который планировал убийство, однако после задержания в районе села Иванковичи был отпущен Святошинским райсудом Киева под залог. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Не можем мы отпустить человека, который планировал, организовывал, а также собирался непосредственно принять участие в убийстве. Кстати, не просто убить кого-то, а совершить убийство с использованием пулемета калибром 12,7 на автодороге. Если бы его и двух его "сотоварищей" не задержали, жертв было бы много", – написал Аброськин.

Мужчину задержали на выходе из СИЗО в Киеве после того, как за подозреваемого был внесен залог в 192 100 гривен. Его задержали по подозрению в причастности к другим, не менее тяжким преступлениям.

Напомним, что задержанные готовили заказное убийство львовского криминального авторитета как месть за заказное покушение на бизнесмена. Участники группы оказали вооруженное сопротивление при задержании.

Ранее во Львове задержали молодого парня, подозреваемого в жестоком убийстве 27-летней жительницы Тернополя.

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