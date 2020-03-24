Полиция поймала двух разбойников, напавших на подростка

Полиция Киева задержала в двух других регионах подозреваемых в совершении разбойного нападения на несовершеннолетнего. Два товарища, угрожая ножом, отобрали у парня мобильный телефон и деньги, сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы: около 23:00 поступило сообщение о разбойном нападении на несовершеннолетнего на улице Сечевых Стрельцов.

"Мы выяснили, что поздно вечером в парковой зоне двое неизвестных под угрозой ножа отобрали у несовершеннолетнего мобильный телефон, деньги и скрылись. Также мы изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения и смогли отследить движение подозреваемых. За несколько дней кропотливой работы оперативники установили личности разбойников и задержали их. Один из них – в Одессе, другой – на территории области", – рассказал и.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции Антон Кабиченко.

Подозреваемые – уроженцы Кировоградской области, 1996 и 1997 годов рождения. Во время общения с правоохранителями злоумышленники сознались в содеянном.

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"Следователи Шевченковского управления полиции сообщили молодым о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", – добавил правоохранитель.

Ранее суд избрал меру пресечения пятерым разбойникам, которые 20 марта напали на предпринимателя и под угрозой оружия отобрали у него 2,8 миллиона гривен. Злоумышленники подстерегли потерпевшего возле банка на ул. Мечникова в центре Киева. Угрожая пистолетом и ножом, нападавшие завладели сумкой предпринимателя, в которой находились указанные средства.

Также сообщалось, что полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

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