Полиция поймала мужчин, которые клеили скандальные билборды в Киеве

Фото: КГГА

В столице полицейские установили трех мужчин, подозреваемых в расклеивании скандальных билбордов с пророссийской пропагандой. Их удалось вычислить после изучения записей камер видеонаблюдения, сообщает полиция Киева.

Подозреваемых доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств и дачи показаний. По каждому факту размещения билбордов начато уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Министерстве внутренних дел отреагировали на появление в Киеве провокационных плакатов. Коммунальщики уже убрали с рекламных щитов наклейки с надписью "Россия = наш главный стратегический партнер". Под скандальным слоганом стоит подпись "Олег Катющенко".

Как сообщил спикер МВД Артем Шевченко, информация об инциденте внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

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"Выяснили, что собственник рекламной площади не размещал сам и не давал согласия на размещение. По всем признакам, это было такое провокативное под покровом ночи размещение этого изображения. Полиция с коммунальщиками отреагировала, изображения были оперативно сняты", - сказал Шевченко, уточнив, что полиция выясняет обстоятельства ЧП.

Коммунальные службы столицы объявили войну уличным рекламным конструкциям – штендерам, которые установлены на тротуарах по всему городу. В народе их прозвали "спотыкачами".

Видео: Сегодня

Напомним, в 2018 году Киеврада внедрила новый способ борьбы с незаконной уличной рекламой в городе. Избавляться от такого "мусора" решили с помощью системы автодозвона.

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