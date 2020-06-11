Українська
$ 26,64
30,29
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Полиция просит опознать мужчину, тело которого нашли в Днепре на столичных Осокорках

11 июня, 11:59

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчине около 40-55 лет, он был одет в термобелье

Столичная полиция просит помочь установить личность мужчины, тело которого нашли в Днепре на территории Дарницкого района.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, 9 июня около 13:20 поступило сообщение о том, что на Осокорках в воде нашли тело мужчины. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Приметы мужчины: возраст 40-55 лет, рост 175 см, лицо круглое, волосы темные с незначительным проявлением седины. Особых примет нет. Смерть мужчины наступила примерно от двух до трех суток назад.

Читайте также: Похищение и убийство в Киеве: копы рассказали о результатах расследования (видео)

Был одет: в футболку с длинным рукавом черного цвета с замком (термобелье), свитер фирмы Under Armour фиолетового цвета (термобелье), футболку с длинным рукавом черного цвета (термобелье), спортивные черные брюки фирмы Adidas, кроссовки черного цвета с бежевыми шнурками фирмы NIKE, размер 42.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личность погибшего, а также обстоятельства смерти.

Людей, обладающих информацией о погибшем, просят сообщать по телефону (097) 371 41 49 или по спецлинии 102.

Напомним, что столичная полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке для мусора.

Ранее в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев убийство опознание

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ЧП на мосту Метро: у семьи
ЧП на мосту Метро: у семьи "минера" мошенники отобрали квартируПроисшествия
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжение
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжениеЗапорожье
Мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва: все подробности
Мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва: все подробностиПроисшествия
Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птиц
Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птицДругие новости
В Киеве задержали на
В Киеве задержали на "откатах" чиновника Минобразования (фото)Происшествия
В столичном метро на платформу едва не рухнуло информационное табло
В столичном метро на платформу едва не рухнуло информационное таблоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять