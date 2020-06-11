Полиция просит опознать мужчину, тело которого нашли в Днепре на столичных Осокорках

Мужчине около 40-55 лет, он был одет в термобелье

Столичная полиция просит помочь установить личность мужчины, тело которого нашли в Днепре на территории Дарницкого района.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, 9 июня около 13:20 поступило сообщение о том, что на Осокорках в воде нашли тело мужчины. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Приметы мужчины: возраст 40-55 лет, рост 175 см, лицо круглое, волосы темные с незначительным проявлением седины. Особых примет нет. Смерть мужчины наступила примерно от двух до трех суток назад.

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Был одет: в футболку с длинным рукавом черного цвета с замком (термобелье), свитер фирмы Under Armour фиолетового цвета (термобелье), футболку с длинным рукавом черного цвета (термобелье), спортивные черные брюки фирмы Adidas, кроссовки черного цвета с бежевыми шнурками фирмы NIKE, размер 42.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личность погибшего, а также обстоятельства смерти.

Людей, обладающих информацией о погибшем, просят сообщать по телефону (097) 371 41 49 или по спецлинии 102.

Напомним, что столичная полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке для мусора.

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