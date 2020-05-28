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Найдены фрагменты тела: полиция просит помочь опознать женщину (видео)

28 мая, 18:54

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

У пропавшей был небольшой размер ноги и темно-зеленый педикюр

Столичные правоохранители обращаются к гражданам за помощью в установлении личности женщины. 5 марта 2020 года возле проспекта Генерала Ватутина был обнаружен фрагмент человеческого тела. По заключению экспертов, нога принадлежит женщине в возрасте примерно до 35 лет, сообщает полиция Киева.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас усилия работников полиции направленные на установление личности погибшей и всех обстоятельств этого тяжкого преступления.

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Характерные признаки: длина стопы 23,5 см (соответствует размеру обуви 36-37), педикюр с покрытием темно-зеленого гель-лака (гель-лак Komilfo Deluxe Series № D157 темный нефритовый с зеленым шимером).

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая будет способствовать установлению личности женщины, с просьбой срочно сообщить в Днепровское управления полиции по адресу: улица Красноткацкая, 2 или по телефонам: (093) 068-70-91 и 102.

Столичная полиция просит опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке от мусора. По факту умышленного убийства мужчины открыли уголовное производство, но личность погибшего пока не установлена.

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Также правоохранители просят опознать мужчину, голову которого выловили из Днепра 1 февраля. Копы напомнили, что жуткую находку обнаружил в пакете в днепровском заливе Собачье гирло, в районе улицы Приречная, местный рыбак.

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убийство правоохранители полицейские уголовное производство Полиция Киева

Источник: Сегодня

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