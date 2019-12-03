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Полиция раскрыла детали покушения на депутата в Киеве

3 декабря, 01:29

Правоохранителям удалось найти и изъять оружие

/ Фото: Нацполиция

Во время покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его трехлетний сын, выстрел производился не из автомобиля, а из дома.

Во время брифинга 2 декабря глава Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко отметил, что это было специально подобранное помещение, которое киллеры арендовали заранее, сообщает Obozrevatel.

По данным правоохранителей, в месте, откуда стреляли, были найдены важные вещественные доказательства. К примеру, коробка, предназначенная для того, чтобы не потерялась отстреленная гильза. Также в полиции уточнили, что для убийства преступники использовали карабин калибра 7.62.

Говоря о версиях трагедии, в Национальной полиции назвали три наиболее вероятных: семейно-бытовая проблема, финансово-хозяйственная деятельность , а также прошлая и нынешняя профессиональная деятельность Соболева.

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Также в полиции рассказали, что задержанными по делу о покушении на Соболева оказались молодые парни 18-19 лет. Сейчас с ними проводятся следственные действия. В полиции инициируют взятие подозреваеміх под стражу.

Позже в сети появились фото предполагаемых участников покушения на Соболева.

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Крищенко сообщил, что правоохранителям удалось найти и изъять оружие, а также другие вещественные доказательства.

"Это документы фальшивые, которые использовались, и еще ряд доказательств, которые позволяют следователям с процессуальными руководителями из прокуратуры готовить материалы для подозрения. На этом работа не остановится, мы будем работать и дальше, чтобы найти заказчиков этого убийства", – пояснил он.

Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения трехлетний сын депутата и бизнесмена, который находился в авто, умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

На следующий день предполагаемые убийцы были задержаны. Что о них известно следователям, вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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Киев оружие убийство ребенок покушение стрельба Нацполиция Крищенко Вячеслав Соболев

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