Полиция раскрыла громкое убийство начальника отдела рекламы Киевского метро

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Семь подозреваемых в заказном убийстве директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году, также причастны к заказному убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

В частности, накануне стало известно, что правоохранители задержали организаторов и исполнителей двух громких преступлений, однако подробности на уточнялись. Небитов раскрыл детали оперативной работы.

Фото: Андрей Небитов/Facebook

"Сентябрь 2016. В Киевской области, в селе Крушинка Васильковского района произошло резонансное убийство директора компании Caparol. Убийство было явно заказным, ведь пострадавшему накануне неоднократно угрожали. Даже на утренней пробежке он был с травматическим пистолетом. Но это не помогло. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия. Тогда следователи и оперативники собирали вещественные доказательства, анализировали мотивы преступления, выясняли возможных причастных, но к сожалению этого не хватило", – написал Небитов на своей странице в Facebook.

Фото: Андрей Небитов/Facebook

По его словам, работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств. Но не было главного – подозреваемых.

"Январь 2019. В Киево-Святошинском районе произошло еще одно убийство: начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. Это первое убийство в этом году, фактически на Рождество. Мужчину убили тремя ударами ножом в спину. Так коварно и жестоко. Расследование показало, что убийство готовили заранее и это не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", - добавил начальник полиции.

Фото: Андрей Небитов/Facebook

Правоохранители пришли к выводу, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления – идентичны с убийством директора немецкой фирмы в Украине в 2016 году. Уже во время отработки участников банды были получены неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению.

В сентябре этого года криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киевской области провели 21 обыск по двум заказным убийствам.

Фото: Андрей Небитов/Facebook

"Изъяты: оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Семеро подозреваемых, организаторов и исполнителей задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершение двух умышленных убийств по заказу. Максимальное наказание – пожизненное заключение!" - резюмировал Небитов.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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