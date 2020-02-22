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Полиция расследует смерть Старицкого в доме экс-министра как умышленное убийство

22 февраля, 22:29

Предварительно установлено, что в доме находились три человека

Национальная полиция переквалифицировала дело о смерти мужчины в доме бывшего министра иностранных дел в Киевской области с самоубийства на умышленное убийство.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство", — отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость: "Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина".

Там также отметили, что для установления всех обстоятельств происшествия проводят первоочередные следственные действия, в частности назначили ряд экспертиз: судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и химическую.

Накануне в полиции Киевской области сообщили, что в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

Напомним, что ранеедепутат совершил самоубийство в Полтавской области. Как рассказали сайту "Сегодня" коллеги депутата, по их информации, он в день смерти сильно поссорился с женой.

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Источник: Сегодня

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